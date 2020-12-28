Работайте лучше. Талант Мамытов потребовал ускорить внедрение электронных услуг

И. о. президента Кыргызстана Талант Мамытов потребовал от руководителей госорганов ускорить внедрение электронных госуслуг. Об этом он заявил на конференции «Основные направления цифровизации в Кыргызской Республике: перспективы и вызовы».

И. о. главы государства напомнил, что 17 декабря подписан указ «О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление Кыргызской Республики».

«В первую очередь этот формат исключает человеческий фактор и коррупционные проявления, экономит время и средства граждан. Отныне граждане должны не бегать за чиновниками, а иметь возможность через соответствующие приложения получить, например, нужную информацию в Налоговой службе, других государственных органах», — отметил Талант Мамытов.

И. о. президента добавил, что без внедрения цифровых технологий невозможно избавиться от недостатков в сфере оказания госуслуг.

Талант Мамытов раскритиковал руководителей государственных органов, тормозящих и саботирующих процесс внедрения автоматизированных систем в учреждениях.

«Весь мир внедряет современные технологии, у нас госорганы до сих пор работают по-старому, через бумаги. Я понимаю, в ряде случаев через выдачу справок и информации некоторые руководители работают на личный карман. Сломать эту систему очень сложно, но у нас хватит воли. Главная цель — демонтаж старой системы, искоренение коррупции и устранение человеческого фактора», — заявил и. о. президента.

В моем указе обозначены сроки до марта — или руководители быстро и эффективно внедрят цифровизацию, или наш разговор с ними будет коротким. Талант Мамытов

Он добавил, что госуслуги включают в себя 56 видов — от рождения человека до его смерти.