Свадьбу сына полковника милиции Жалила Атамбаева прокомментировал глава ГКНБ

Сын полковника милиции в отставке, а теперь бизнесмена Жалила Атамбаева, устроившего пышную свадьбу в Оше, получил строгий выговор. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

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По его словам, проведение пышных свадеб — неуважение к народу.

«На тое у них в качестве приза были разыграны три автомобиля. Это неуважение к народу. Такого быть не должно. Сын Жалила Атамбаева работает в ГКНБ, но увольнять его за то, что отец женил, нельзя. Мы объявили ему строгий выговор. В ближайшие два года он не сможет подняться по карьерной лестнице. Пусть это будет уроком для всех богачей. Свадьбы быть должны, но надо же смотреть и на моральную сторону», — сказал Камчыбек Ташиев.

Напомним, что бизнесмен Жалил Атамбаев, которого журналисты ранее уличили в неуплате налогов, женил сына. На свадьбу пригласили около 1 тысячи гостей. На торжестве присутствовали действующие депутаты Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов, Аида Касымалиева, Азамат Арапбаев, Искендер Матраимов и другие. На мероприятие также пригласили экс-мэра южной столицы Мелиса Мырзакматова и действующего главу города Таалайбека Сарыбашова. Пришел и экс-глава ГСИН Мелис Турганбаев.