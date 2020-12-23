Выборы президента. В Бишкеке будут работать штаб и кол-центры

В Бишкеке созданы городской оперативный штаб и районные кол-центры на базе акимиатов для содействия участковым избирательным комиссиям, оперативного реагирования по вопросам материально-технического обеспечения и соблюдения санитарного режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

В мэрии просят обращаться в штаб и кол-центры при обнаружении нарушений во время голосования на избирательных участках по городу.

Контакты: Городской оперативный штаб: 0312979195 (1065), 0312613935;

Первомайский район: 0312621156;

Ленинский район: 0312656902, 0312656903;

Октябрьский район: 0312576650;

Свердловский район: 0312360120.

Также можно обратиться с заявлением или жалобой, связанными с подготовкой и проведением выборов, за юридической, консультативно-методической помощью в Центризбирком по короткому номеру 1255 (звонок бесплатный), 0312660240, 0770660240 (WhatsApp) или написать на электронный адрес: kgor_cec@shailoo.gov.kg.

Напомним, досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.