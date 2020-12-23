22:21
USD 81.06
EUR 99.07
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. В Бишкеке будут работать штаб и кол-центры

В Бишкеке созданы городской оперативный штаб и районные кол-центры на базе акимиатов для содействия участковым избирательным комиссиям, оперативного реагирования по вопросам материально-технического обеспечения и соблюдения санитарного режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

В мэрии просят обращаться в штаб и кол-центры при обнаружении нарушений во время голосования на избирательных участках по городу.

Контакты:

  • Городской оперативный штаб: 0312979195 (1065), 0312613935;
  • Первомайский район: 0312621156;
  • Ленинский район: 0312656902, 0312656903;
  • Октябрьский район: 0312576650;
  • Свердловский район: 0312360120.

Также можно обратиться с заявлением или жалобой, связанными с подготовкой и проведением выборов, за юридической, консультативно-методической помощью в Центризбирком по короткому номеру 1255 (звонок бесплатный), 0312660240, 0770660240 (WhatsApp) или написать на электронный адрес: kgor_cec@shailoo.gov.kg.

Напомним, досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177677/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК закупит переносные ящики для голосования на 6,3 миллиона сомов
Референдум и выборы президента. ЦОНы будут работать и 31 декабря
ГРС запретила прописывать на один домашний адрес больше 10 человек
Жители незаконных новостроек могут прописаться в местных администрациях
Отмена формы № 2. Число избирателей в Бишкеке и Чуйской области сократилось
Принудительный подвоз учителей на встречу с Садыром Жапаровым опять опровергли
В видении Садыра Жапарова только три ветви власти: парламент, президент, кабмин
Выборы президента. Сотрудники МЧС проверяют избирательные участки
Генпрокуратура проверила факт подвоза учителей на встречу с Садыром Жапаровым
В ОсОО «Хуа-Эр» рассказали, когда учредитель стал гражданином Кыргызстана
Популярные новости
Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на&nbsp;выборы миллион сомов Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на выборы миллион сомов
Слукавил. Садыр Жапаров общался с&nbsp;Камчи Кольбаевым не&nbsp;только в&nbsp;СИЗО Слукавил. Садыр Жапаров общался с Камчи Кольбаевым не только в СИЗО
Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову
Выборы-2021. Как разместились кандидаты в&nbsp;президенты в&nbsp;избирательном бюллетене Выборы-2021. Как разместились кандидаты в президенты в избирательном бюллетене
Бизнес
Безопасное хранение в&nbsp;банковских сейфовых ячейках Dos Credobank Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
23 декабря, среда
22:01
Референдум по форме правления. ЦИК зарегистрировала еще семь агитационных групп Референдум по форме правления. ЦИК зарегистрировала еще...
22:00
Чудаки парковки. Из-за брошенного на дороге буса водители выезжали на встречку
21:44
Выборы президента. В Бишкеке будут работать штаб и кол-центры
21:27
Фотовыставка, посвященная 92-летию Чингиза Айтматова, открылась в Ташкенте
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 декабря: днем плюсовая температура