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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Пропорциональную систему выборов парламента из проекта Конституции убрали

Пропорциональную систему выборов депутатов Жогорку Кенеша из подготовленного первого варианта Конституции члены конституционного совещания убрали. Об этом 24.kg рассказал его глава Бекбосун Борубашов.

По его словам, концепцию нового проекта Основного закона не меняли. Он ориентирован на президентскую форму правления, урезание полномочий премьер-министра и сокращение численности депутатского корпуса до 90 человек. «Кроме того, будет изменена система избрания с пропорциональной на мажоритарно-пропорциональную. Разделы по правам человека, судебной системе претерпели ряд изменений», — сказал Бекбосун Борубашов.

Но этот вариант мы еще будем дорабатывать. Потом отдадим его депутатам. Думаю, не раньше 5 января. Скажу, что он отличается от того проекта, который первоначально был представлен на сайте ЖК.

Бекбосун Борубашов

Он добавил, что если 10 января 2021 года кыргызстанцы поддержат парламентскую форму правления, то действующая Конституция также будет отредактирована, и существенно. «Будет ли нынешний состав конституционного совещания вносить коррективы или пригласят других юристов, я не знаю. Это решать следующему президенту», — подчеркнул Бекбосун Борубашов.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177615/
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