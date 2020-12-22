Кандидаты в президенты получили устное предупреждение за полученные подарки

Кандидаты в президенты за подарки в виде лошадей и обезглавленной туши барана получили от рабочей группы ЦИК устное предупреждение.
По данным ведомства, всем им рекомендовано впредь не принимать такие подарки на агитационных мероприятиях. Представитель Садыра Жапарова опроверг, что кандидат взял коня, и заверил, что животное вернули владельцу. Он признал, что Садыр Жапаров на нем только прокатился «для фото и видео», но в дар не принял.
С аналогичным опровержением выступили представители Адахана Мадумарова и Курсана Асанова. Представитель Аймена Касенова заявил, что это конь отца кандидата.
Ранее также появилась информация, что Абдилю Сегизбаеву подарили лошадь. Но в его штабе факт дарения опровергли, назвав эти сведения недостоверными.
Агитационная кампания началась 15 декабря.
Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.