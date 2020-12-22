Кандидаты в президенты получили устное предупреждение за полученные подарки

Кандидаты в президенты за подарки в виде лошадей и обезглавленной туши барана получили от рабочей группы ЦИК устное предупреждение.

Читайте по теме Кони и туша обезглавленного барана. ЦИК обсудит подарки кандидатам в президенты

По данным ведомства, всем им рекомендовано впредь не принимать такие подарки на агитационных мероприятиях. Представитель Садыра Жапарова опроверг, что кандидат взял коня, и заверил, что животное вернули владельцу. Он признал, что Садыр Жапаров на нем только прокатился «для фото и видео», но в дар не принял.

С аналогичным опровержением выступили представители Адахана Мадумарова и Курсана Асанова. Представитель Аймена Касенова заявил, что это конь отца кандидата.

Ранее также появилась информация, что Абдилю Сегизбаеву подарили лошадь. Но в его штабе факт дарения опровергли, назвав эти сведения недостоверными.

Агитационная кампания началась 15 декабря.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.