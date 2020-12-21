Референдум и выборы президента. Бюллетени будут отличаться по цвету

10 января 2021 года в Кыргызстане пройдут досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.

На заседании ЦИК принято решение, чтобы избиратель не запутался, вручать им бюллетени для избрания главы государства и для плебисцита разных цветов — белого и голубого. При этом если избиратель не захочет участвовать во всенародном голосовании, то он может не обменивать свой чек, полученный после прохождения идентификации, на бюллетень.

Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева опасается, что существует риск недостоверности при подведении итогов референдума. Поскольку список избирателей един, как учесть, кто пришел проголосовать за нового главу государства, а кто за одну из форм правления или против предлагаемых вариантов? Глава избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова уточнила, что будут вноситься технические изменения в систему, чтобы не было сбоя и путаницы при подсчете голосов.

Коррективы в список голосующих на референдуме можно вносить до 31 декабря.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.