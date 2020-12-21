Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову

Комитет гражданского контроля обратился к генеральному прокурору Кыргызстана Курманкулу Зулушеву по поводу недопустимости привлечения армии для подавления мирных протестов.

По словам правозащитников, обеспокоенность общественности вызвало сообщение в СМИ о том, что для подавления гражданских протестов в стране после президентских выборов готовятся привлекать армию.

«Под Бишкеком прошли командно-штабные учения — военные отработали действия при условном введении режима чрезвычайного положения и для обеспечения правопорядка в связи с президентскими выборами. Согласно сценарию учений, после акций протеста в республике начались беспорядки и мародерство, а из мест лишения свободы сбежали особо опасные преступники. Властям пришлось ввести чрезвычайное положение. Комитет гражданского контроля напоминает, что все государственные органы и особенно военнослужащие должны неукоснительно следовать присяге и выполнять свои уставные обязанности во время и после выборов. Бегства особо опасных преступников из тюрем никто не должен допускать», — отмечают активисты.

Этот сценарий рождает подозрения, что некие силы намеренно готовят эскалацию, и даже не исключается участие «особо опасных преступников, сбежавших из тюрем». Из заявления Комитета гражданского контроля

В комитете напомнили, что по Конституции «использование Вооруженных сил для решения внутригосударственных политических задач запрещается». «Призываем граждан-налогоплательщиков совместными усилиями не допустить использования армии против собственных граждан. Комитет гражданского контроля призывает генерального прокурора Курманкула Зулушева незамедлительно внести предостережения и. о. президента Таланту Мамытову и главе Генерального штаба Вооруженных сил Таалайбеку Мамытову за нарушение Конституции и начать расследование на предмет соответствия командно-штабных учений законам, подзаконным актам и присяге военнослужащих», — уточняют правозащитники.

Напомним, что 10 января 2021 года в Кыргызстане пройдут досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления. Последний, по мнению экспертов, может спровоцировать волнения, так как закон о его назначении принят депутатами шестого созыва с нарушением процедур.