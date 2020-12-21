В день голосования избирательные участки будут охранять 11 тысяч милиционеров

В день голосования на 2 тысячах 420 избирательных участках по всему Кыргызстану будут дежурить более 11 тысяч сотрудников милиции. Об этом сегодня на совещании по подготовке к президентским выборам в режиме онлайн сообщил глава МВД Улан Ниязбеков.

«Перед органами внутренних дел поставлена задача незамедлительно реагировать на все нарушения. Милиция должна пресекать любые противозаконные деяния, принимать оперативные решения согласно законодательству, осуществлять работу по профилактике правонарушений и преступлений, выполнять поставленные задачи. Подкуп голосов, административный ресурс и другие нарушения закона недопустимы. В период подготовки и проведения выборов особое внимание будут уделять работе органов внутренних дел, поэтому поручаю усилить меры по решению стоящих актуальных задач, в том числе в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», — цитирует чиновника пресс-служба ведомства.

МВД призывает всех участников выборов к соблюдению законности, также предупреждает, что за подкуп голосов избирателей предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.