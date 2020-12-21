Конституционная реформа. О законниках и менялах

Группа юристов подала ходатайство в Конституционную палату об отмене закона о назначении референдума по выбору формы правления. Причина — принятие документа проходило с грубыми нарушениями Конституции и других законов. Обращающейся стороной выступил Институт конституционной политики. Известный эксперт Тамерлан Ибраимов рассказал 24.kg, почему юристы отстаивают важный вопрос.

А третьего не дано

— Полномочия Жогорку Кенеша закончились в октябре 2020-го. Сейчас парламент находится в режиме пророгации, что исключает его легитимность в проведении такой важной реформы, как конституционная. Это говорят многие юристы Кыргызстана, а также подтвердила авторитетная Венецианская комиссия в своем срочном заключении.

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Кроме того, процедура по принятию закона о назначении референдума была нарушена, а в самом бюллетене по выбору формы правления избирателю предлагается неполная информация.

Любому грамотному юристу известно, что кроме президентской и парламентской существует еще смешанная форма правления, которая успешно функционирует во многих странах мира, таких, например, как Франция, Польша, Россия, Казахстан...

Но почему-то избирателю в Кыргызстане не была предоставлена возможность выбрать смешанную форму. То есть информация в бюллетене для голосования из-за невежества депутатов либо намеренно была ограничена.

Избиратель не будет иметь возможности полноценного выбора. А это прямое нарушение требований законодательства. Тамерлан Ибраимов

Кыргызстан — страна широкого политического плюрализма с большим количеством групп и лидеров, которым зачастую сложно прийти к консенсусу. Различия между ними периодически разрывают общество и создают взрывоопасную среду для очередных переворотов, которые буквально топят страну.

Единственный для страны способ уверенно плыть вперед — поставить во главу угла закон. Начинаться все должно с неукоснительного соблюдения Конституции. Подача ходатайства в Конституционную палату — это одна из попыток установить в стране законность.

К сожалению, никогда прежде в истории современного Кыргызстана конституционное правосудие не защищало главный закон страны.

Оно всегда шло на поводу у политической власти. Но рано или поздно позитивный прецедент должен произойти. Когда это случится? Это зависит от конкретных людей — судей, которым время от времени выпадает честь вершить историю страны.

Закон или конъюнктура

Условно наше общество можно разделить на тех, кто видит проблему в плохих законах и поэтому все время призывает их менять, и тех, кто считает, что проблема не в законах, а, наоборот, в том, что они не исполняются.

Первых можно назвать менялами, а вторых — законниками, причем в той и другой группе находятся не только юристы, но и широкий круг граждан.

Особенно ярко различия между ними видны на примере многолетних, регулярно повторяющихся баталий по реформе Конституции и смене формы правления.

Суть различий между менялами и законниками заключается не в том, что кто-то за парламентскую, а кто-то за президентскую систему. Она в том, что одни хотят все менять, даже путем нарушения закона, а другие призывают двигаться строго в правовом русле.

Если все делать с нарушением процедур, входя в противоречие с законами, давя на несогласных, то весь процесс изменений создает порочную цепочку беззакония, которая потом порождает очередное беззаконие.

Кстати, если говорить об идее нынешней реформы Конституции, то она стала результатом политических манипуляций, а не истинных требований народа.

5-6 октября граждане требовали проведения честных выборов и защиты своих избирательных прав. То есть речь шла об исполнении и защите конституционных норм, а не о смене Конституции.

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Это уже потом, под влиянием определенных политических групп произошла быстрая смена тренда.

Легче всего обвинить во всех проблемах «неправильную» Конституцию и предложить ее поменять. Появляется новая работа для менял, а для власти — имитация бурной деятельности.

Менялы в очередной раз говорят, что Конституция плохая, и как только ее поменяем, так сразу все улучшится. Законники призывают не впадать в популистский маразм, а заняться наконец построением правового государства.

К сожалению, в ловушку соблазна быстрых конъюнктурных перемен на протяжении уже почти 30 лет каждый раз попадаются очередные политики, оказавшиеся на вершине властной пирамиды, но так и не научившиеся мыслить стратегически.

И лишь слетев с нее, потом некоторые начинают что-то понимать.

Изменять Конституцию — это право народа и его парламента, который должен быть законно избранным и легитимным. Если общественно-политические процессы по-настоящему требуют того, то любой закон можно поменять, включая и Конституцию.

Можно и нужно об этом дискутировать. Но все должно проходить в соответствии с буквой и духом самой Конституции. И все нужно делать с умом, а не на популистско-дилетантском уровне.

Спешка, а тем более нарушение закона, тут абсолютно неприемлемы. Если Конституция вновь будет нарушена, то бег по замкнутому кругу тоже будет продолжен. По кругу очередных нарушений, протестов и переворотов.