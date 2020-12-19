Садыр Жапаров пообещал вернуть в Кыргызстан Акаева и Бакиева, если народ простит

Кандидат в президенты Садыр Жапаров продолжает агитационную кампанию в Ошской области. Сегодня, выступая перед жителями Алайского района, он заявил, что вернет в Кыргызстан сбежавших после свержения президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, если народ их простит.

Садыр Жапаров таким образом ответил на вопрос одного из избирателей. По его словам, если будет много тех, кто попросит, если народ простит, то тогда и Аскара Акаева, и Курманбека Бакиева вернут на родину.

Аскар Акаев сбежал из страны после 24 марта 2005 года, когда в Бишкеке прошли массовые акции протеста против фальсификации на парламентских выборах. В Жогорку Кенеш, напомним, баллотировались его дети — Бермет и Айдар, которые якобы победили с большим отрывом. Это возмутило кыргызстанцев.

Акаевы живут в Москве.

Курманбек Бакиев также был свергнут — 7 апреля 2010 года оппозиция вышла на митинг против семейно-кланового правления. Против участников акции протеста было использовано оружие, погибли более 80 человек.

Курманбек Бакиев, его сын Максим и брат Жаныш заочно приговорены к длительным срокам лишения свободы по целому ряду выдвинутых обвинений.

Бакиевы осели в Минске, Максим живет в Великобритании со своей семьей.