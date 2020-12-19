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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Референдум по форме правления. Бюллетени поступят на участки не позднее 8 января

ЦИК утвердила текст и форму избирательного бюллетеня на референдум по определению формы правления.

В ведомстве 24.kg пояснили, что изготовлены они будут до 31 декабря включительно. На участки поступят 7-8 января 2021 года.

Уточняется, что бюллетени на досрочные президентские выборы будут изготовлены до 2 января включительно. Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова заявила: если гражданин, пришедший 10 января на участок, не захочет голосовать на референдуме, то он может не обменивать свой чек после прохождения идентификации на бюллетень. При этом на руки он получит только один документ с фамилиями кандидатов в президенты, и его явка будет засчитана только как участника выборов главы государства.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, где будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177236/
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