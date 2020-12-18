Сотрудники госохраны опять участвуют в агитационной кампании Садыра Жапарова
16:35, 18 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Кандидат в президенты Садыр Жапаров вновь использует сотрудников государственной охраны в агитационный период. Об этом 24.kg сообщил главный редактор Factcheck.kg Болот Темиров.
Фото Болота Темирова. Садыр Жапаров вновь использует сотрудников госохраны в агитационный период
Отмечается, что сегодня в рамках агитационной кампании претендент на высший государственный пост находится в Оше. Фактчекеры заметили, что на заднем плане кандидата стоит тот же самый сотрудник госохраны в агитационной одежде, которого ранее заметили в Таласе и Джалал-Абаде.
«Мы опознали его по рисунку на куртке, глазам и росту», — сказал Болот Темиров.
Ранее юрист Замир Жоошев сообщал, что Садыр Жапаров, нарушив Закон «О государственной охране», привлек сотрудников ГКНБ к агитационной кампании в рамках досрочных президентских выборов.
Согласно статье 15 Закона «О государственной охране», запрещается привлекать сотрудников Службы государственной охраны для выполнения функций, не относящихся к их служебным обязанностям.