Сотрудники госохраны опять участвуют в агитационной кампании Садыра Жапарова

Кандидат в президенты Садыр Жапаров вновь использует сотрудников государственной охраны в агитационный период. Об этом 24.kg сообщил главный редактор Factcheck.kg Болот Темиров.

Фото Болота Темирова. Садыр Жапаров вновь использует сотрудников госохраны в агитационный период

Отмечается, что сегодня в рамках агитационной кампании претендент на высший государственный пост находится в Оше. Фактчекеры заметили, что на заднем плане кандидата стоит тот же самый сотрудник госохраны в агитационной одежде, которого ранее заметили в Таласе и Джалал-Абаде.

«Мы опознали его по рисунку на куртке, глазам и росту», — сказал Болот Темиров.

Согласно статье 15 Закона «О государственной охране», запрещается привлекать сотрудников Службы государственной охраны для выполнения функций, не относящихся к их служебным обязанностям.

Ранее юрист Замир Жоошев сообщал , что Садыр Жапаров, нарушив Закон «О государственной охране», привлек сотрудников ГКНБ к агитационной кампании в рамках досрочных президентских выборов.

ЦИК пообещала проверить информацию.