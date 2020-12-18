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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Сотрудники госохраны опять участвуют в агитационной кампании Садыра Жапарова

Кандидат в президенты Садыр Жапаров вновь использует сотрудников государственной охраны в агитационный период. Об этом 24.kg сообщил главный редактор Factcheck.kg Болот Темиров.

Болота Темирова
Фото Болота Темирова. Садыр Жапаров вновь использует сотрудников госохраны в агитационный период
Отмечается, что сегодня в рамках агитационной кампании претендент на высший государственный пост находится в Оше. Фактчекеры заметили, что на заднем плане кандидата стоит тот же самый сотрудник госохраны в агитационной одежде, которого ранее заметили в Таласе и Джалал-Абаде.

«Мы опознали его по рисунку на куртке, глазам и росту», — сказал Болот Темиров.

Ранее юрист Замир Жоошев сообщал, что Садыр Жапаров, нарушив Закон «О государственной охране», привлек сотрудников ГКНБ к агитационной кампании в рамках досрочных президентских выборов.

Согласно статье 15 Закона «О государственной охране», запрещается привлекать сотрудников Службы государственной охраны для выполнения функций, не относящихся к их служебным обязанностям.

ЦИК пообещала проверить информацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177208/
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