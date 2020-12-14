Выборы президента. Кубанычбек Токтосунов не намерен судиться с ЦИК

Бывший кандидат в президенты, которому ЦИК отказала в регистрации, Кубанычбек Токтосунов не намерен судиться с Центризбиркомом. Об этом сообщает ведомство.

Уточняется, что у Токтосунова в ходе проверки выявлены 902 недостоверные подписи. Он не прошел необходимый минимум в 30 тысяч действительных подписей. На этом основании ЦИК не зарегистрировала его. Кубанычбек Токтосунов в суд подавать не будет.

Обжаловал решение Центризбиркома об отказе в регистрации другой претендент на высший государственный пост в стране Кубан Чороев. Но суд проиграл.

За президентский пост продолжат борьбу 18 человек.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.