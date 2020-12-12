Выборы президента. ЦИК рассматривает жалобу на Садыра Жапарова

Члены ЦИК рассматривают заявление кандидатов в президенты Адахана Мадумарова и Каната Исаева.

Политики требуют отказать бывшему и. о. президента Садыру Жапарову в регистрации. По их мнению, он не имеет права баллотироваться, поскольку вступил в гонку, временно приостановив исполнение полномочий главы правительства, но официально не ушел в отставку с поста и. о. главы государства.

Рабочая группа Центризбиркома по рассмотрению жалоб пришла к выводу, что требование заявителей необосновано, и отказала в удовлетворении.

На заседании избирательной комиссии разгорелся спор. Уполномоченный представитель Адахана Мадумарова заявил, что у Садыра Жапарова пассивное право избираться отсутствует. Он отметил: «В том, что Садыр Жапаров баллотируется, уже заложены нарушение и неравноправные условия для других претендентов на высший государственный пост в стране, поскольку он проживает в госрезиденции «Ала-Арча» за госсчет».

Однако член ЦИК Акылбек Сариев сказал: «Суть заявления ни в том, где кто живет, а в том, как он понял, была ли соблюдена процедура передачи полномочий». Он напомнил, что, будучи торага, Канат Исаев отказался от полномочий президента, не имея на то оснований, и спросил, есть ли сейчас в Кыргызстане глава государства. Уполномоченные кандидатов Адахана Мадумарова и Каната Исаева заявили, что Талант Мамытов — нелегитимный и. о. президента, поскольку Садыр Жапаров нарушил процесс сложения обязанностей и их передачи.

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«Я тогда не понимаю, что вы от нас хотите», — заметил Акылбек Сариев.

Уполномоченные парировали: «Садыр Жапаров должен был и от должности премьер-министра отказаться, а не приостановить исполнение полномочий».

«Вы считаете, что Садыр Жапаров до сих пор и. о. президента?» — спросил Акылбек Сариев.

В ответ уполномоченные хором заявили, что да, Садыр Жапаров не ушел, как положено по закону, в отставку и не уволился с поста главы кабмина.

Другой член Центризбиркома Бахтияр Кадыров напомнил, что комиссия — правоприменительный орган и заниматься толкованием закона его представители не могут.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.