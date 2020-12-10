Пришлите запрос. В МИД не комментируют введение санкций против Матраимова

«Пришлите письменный запрос», — ответили 24.kg на вопрос о том, будет ли реагировать МИД на введение санкций в отношении Райымбека Матраимова, в пресс-службе ведомства.

«Мы занесем руководству, потом дадим ответ», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты добавили трех человек, в том числе бывшего таможенника Райымбека Матраимова, в так называемый список Магнитского. К нему будут применены санкции в соответствии с Глобальным законом Магнитского. Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках Штатов.

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Напомним, что совместное журналистское расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс.

Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года.