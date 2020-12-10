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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Игнорирование санкций против Матраимова может затронуть отношения США и КР

Экс-премьер-министр Феликс Кулов считает, что введение санкций в отношении экс-заместителя председателя ГТС Райымбека Матраимова в целом на стране не отразится. Но, если правительство проигнорирует включение Матраимова в список Магнитского, могут быть последствия в будущем, которые скажутся на взаимоотношениях с США.

По словам Феликса Кулова, в Америке могут расценить отсутствие реакции властей Кыргызстана как попытку прикрыть одиозного бывшего таможенника от свершения правосудия. «Американцы сделают вывод, что здесь идет укрывательство и выведение его из-под действия следственных органов. Это чревато определенным охлаждением в отношениях между странами», — сказал Феликс Кулов.

Может отразиться на визовой политике. И сделано это будет для того, чтобы простые граждане потребовали от правительства КР принять меры.

Феликс Кулов

Напомним, что совместное журналистское расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс.

Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176256/
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