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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

В заявлении генпрокурора есть элементы агитации. Комментарий члена ЦИК

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев считает, что генпрокурору Курманкулу Зулушеву не стоило называть поименно вероятных фаворитов предстоящих досрочных выборов президента.

Как он пояснил 24.kg, Центризбирком рассмотрит заявление Зулушева на предмет наличия элементов скрытой агитации, если поступит соответствующая жалоба. «Но если он произнес эти слова именно в том контексте, в каком они были представлены в СМИ, то, разумеется, это агитация, и он, как чиновник, не должен был выделять каких-то определенных кандидатов», — подчеркнул Кайрат Осмоналиев.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176230/
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