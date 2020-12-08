Бизнес-омбудсмен обеспокоен давлением на предпринимателей

Бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит обеспокоен возросшим давлением на предпринимателей со стороны правоохранительных, фискальных и иных государственных органов. Об этом говорится в его сообщении.
Уточняется, что он неоднократно высказывал свое мнение правительству.
«Бизнес и предприниматели по всей стране серьезно пострадали от пандемии и октябрьских событий; многие обанкротились, другие — борются за выживание, многим сотрудникам месяцами не платят зарплату», — отметил Робин Орд-Смит.
Желание пополнить государственный бюджет вполне понятно, но при этом следует принимать во внимание долгосрочные последствия данных мер.Робин Орд Смит
Он подчеркнул, что усилия по привлечению дополнительных средств в бюджет от субъектов бизнеса несут в себе реальные риски приведения их к банкротству или принудительному закрытию. А действия, которые ставят под сомнение принцип верховенства закона и исполнение надлежащих правовых процедур будут препятствовать восстановлению экономики, а также вызывать все большую озабоченность бизнеса, нынешних и потенциальных инвесторов.
«Более подходящим и уместным видится ускорение реформ по упрощению работы бизнеса, созданию благоприятной деловой среды, сокращению бюрократии и расширению предоставляемой предпринимателям помощи для того, чтобы помочь им пережить нынешние тяжелые времена. В этой связи я приветствую образование Совета по экономическим реформам при правительстве», — сказал Робин Орд Смит.
Защитник предпринимателей отметил, что деятельность совета дополнит важную работу, проводимую комитетом по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию, Советом по развитию бизнеса и предпринимательства при торага Жогорку Кенеша, а также Советом по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве.
Бизнес-омбудсмен считает, что совет поможет достигнуть общих целей по поддержке и развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также повышению конкурентоспособности экономики.
Он призывает отказаться от методов чрезмерного давления в сфере регулирования предпринимательской деятельности и уделить приоритетное внимание на реализацию экономических реформ.