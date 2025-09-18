13:34
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Власть

Функции бизнес-омбудсмена возложены на Торгово-промышленную палату

В Кыргызстане все еще не решен вопрос с бизнес-омбудсменом. Какова дальнейшая судьба этого института, поинтересовался вице-спикер Нурланбек Азыгалиев на заседании Жогорку Кенеша 18 сентября.

Заместитель председателя Эдиль Байсалов напомнил, что ранее создание института бизнес-омбудсмена поддержал Европейский банк реконструкции и развития и на этой должности три года проработал бывший посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит.

«Сейчас мы придерживаемся позиции, что выполнять эти функции должна Торгово-промышленная палата, которую возглавляет Темир Сариев», — сказал Эдиль Байсалов.

Однако Нурланбек Азыгалиев считает, что занимающаяся развитием бизнеса ТПП не может одновременно отвечать и за защиту прав предпринимателей.

«Бизнес-омбудсмен хорошо поработал, это независимый орган и от государства, и от ТПП. Сейчас, если этим будет заниматься ТПП, это будет неправильно», — сказал нардеп.

Институт бизнес-омбудсмена, который начал работать в Кыргызстане с марта 2020 года, прекратил свою деятельность в апреле 2023 года в связи с прекращением финансирования со стороны ЕБРР. Тогда в Министерстве экономики и коммерции сообщали, что институт бизнес-омбудсмена не перестанет работать и вопрос финансирования будет решаться. 

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/343987/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Это не позиция кабмина. Эдиль Байсалов о предложении благодарить врачей
Прах первого бизнес-омбудсмена Кыргызстана покоится в горах Тянь-Шаня
ЕБРР прекращает финансирование института бизнес-омбудсмена
Институт бизнес-омбудсмена в Кыргызстане закроют? Ответ Минэкономики
Бизнес-омбудсмен помог компании вернуть 4 миллиона сомов долга
Закон о легализации. В парламенте озвучили рекомендации бизнес-омбудсмена
МВД задолжало бизнесмену полмиллиона сомов за установку противопожарной системы
В ЕАЭС предлагают создать институт бизнес-омбудсмена
Умер бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит
Цифра дня. 2 миллиарда сомов сохранил и вернул предпринимателям бизнес-омбудсмен
Популярные новости
Рамзан Кадыров отреагировал на&nbsp;интервью Аллы Пугачевой, призвав не&nbsp;провоцировать Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября 2025 года повышают пенсии&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Майор милиции приехал на&nbsp;джипе с&nbsp;подложными номерами, но&nbsp;заявил, что авто не&nbsp;его Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
Бизнес
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
18 сентября, четверг
13:15
Кыргызстанец выиграл в экстремальной велогонке по горам Дагестана Кыргызстанец выиграл в экстремальной велогонке по горам...
13:00
Функции бизнес-омбудсмена возложены на Торгово-промышленную палату
12:58
В России суд признал слово «овца» оскорблением
12:55
Судебные исполнители заблокировали здание Алмазбека Атамбаева «Форум» в Бишкеке
12:53
Факт незаконного содержания редких животных выявили в Кеминском районе