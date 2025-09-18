Функции бизнес-омбудсмена возложены на Торгово-промышленную палату

В Кыргызстане все еще не решен вопрос с бизнес-омбудсменом. Какова дальнейшая судьба этого института, поинтересовался вице-спикер Нурланбек Азыгалиев на заседании Жогорку Кенеша 18 сентября.

Заместитель председателя Эдиль Байсалов напомнил, что ранее создание института бизнес-омбудсмена поддержал Европейский банк реконструкции и развития и на этой должности три года проработал бывший посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит.

«Сейчас мы придерживаемся позиции, что выполнять эти функции должна Торгово-промышленная палата, которую возглавляет Темир Сариев», — сказал Эдиль Байсалов.

Однако Нурланбек Азыгалиев считает, что занимающаяся развитием бизнеса ТПП не может одновременно отвечать и за защиту прав предпринимателей.

«Бизнес-омбудсмен хорошо поработал, это независимый орган и от государства, и от ТПП. Сейчас, если этим будет заниматься ТПП, это будет неправильно», — сказал нардеп.

Институт бизнес-омбудсмена, который начал работать в Кыргызстане с марта 2020 года, прекратил свою деятельность в апреле 2023 года в связи с прекращением финансирования со стороны ЕБРР. Тогда в Министерстве экономики и коммерции сообщали, что институт бизнес-омбудсмена не перестанет работать и вопрос финансирования будет решаться.