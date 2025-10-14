10:50
USD 87.45
EUR 101.31
RUB 1.07
Экономика

Он возвращается! В Кыргызстане возобновится работа института бизнес-омбудсмена

Администрация главы государства выносит на общественное обсуждение проект закона «Об уполномоченном (бизнес-омбудсмене) по защите прав субъектов предпринимательства при президенте».

Предлагается установить, что бизнес-омбудсмен — государственное должностное лицо, обеспечивающее гарантии государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства и соблюдения указанных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами.

Основными задачами бизнес-омбудсмена будут являться:

  • участие в формировании и реализации государственной политики в области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства;
  • защита прав и законных интересов субъектов предпринимательства, в том числе иностранных субъектов предпринимательства на территории КР, и кыргызских субъектов предпринимательской деятельности на территориях иностранных государств в соответствии с законодательством КР, международными договорами КР, договоренностями на взаимной основе государственных органов КР с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями;
  • осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательства государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами;
  • оказание правовой поддержки субъектам предпринимательства при осуществлении проверок их деятельности;
  • принятие и рассмотрение в соответствии с настоящим законом жалоб от субъектов предпринимательства на действия (в том числе решения) или бездействие государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц, направление рекомендаций и представлений в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления;
  • направление соответствующим государственным органам, органам местного самоуправления рекомендаций по совершенствованию и улучшению условий осуществления предпринимательской деятельности, предотвращению коррупционных действий и/или других нарушений прав и/или законных интересов субъектов предпринимательства;
  • представление государственным органам, органам местного самоуправления, организациям, учреждениям рекомендаций о совершенствовании или оптимизации процедур и/или способов реализации своих полномочий, предпринимательской или иной деятельности;
  • содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства;
  • взаимодействие с предпринимательским сообществом.

Напомним, должность уполномоченного по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности утверждена постановлением правительства в 2018 году. Однако его работа, как пояснили в администрации президента, не реализована в силу ограниченных полномочий, нехватки ресурсов и других причин.

Проект предлагаемого закона предусматривает усиление роли и определение правового статуса бизнес-омбудсмена по защите прав предпринимателей.

Документом также устанавливаются требования к кандидатам на данную должность. В частности, бизнес-омбудсменом может быть назначен гражданин КР не моложе 40 лет, имеющий высшее юридическое или финансово-экономическое образование, владеющий государственным языком, обладающий опытом деятельности в области защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства либо предпринимательской деятельности, постоянно проживающий на территории республики не менее пяти лет непосредственно перед назначением.

В проекте есть новшества — бизнес-омбудсмен для выполнения возложенных на него функций и задач сможет принимать акты реагирования.

Акты реагирования бизнес-омбудсмена — правовые средства реагирования на выявленные им нарушения прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательства. К ним будут относиться предостережения, рекомендации, представления.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347054/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Функции бизнес-омбудсмена возложены на Торгово-промышленную палату
Прах первого бизнес-омбудсмена Кыргызстана покоится в горах Тянь-Шаня
ЕБРР прекращает финансирование института бизнес-омбудсмена
Институт бизнес-омбудсмена в Кыргызстане закроют? Ответ Минэкономики
Бизнес-омбудсмен помог компании вернуть 4 миллиона сомов долга
Закон о легализации. В парламенте озвучили рекомендации бизнес-омбудсмена
МВД задолжало бизнесмену полмиллиона сомов за установку противопожарной системы
В ЕАЭС предлагают создать институт бизнес-омбудсмена
Умер бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит
Цифра дня. 2 миллиарда сомов сохранил и вернул предпринимателям бизнес-омбудсмен
Популярные новости
В&nbsp;Ала-Арче начали строить первый в&nbsp;Кыргызстане &laquo;Родельбан&raquo; В Ала-Арче начали строить первый в Кыргызстане «Родельбан»
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль подешевели. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль подешевели. Курс валют на 13 октября
Европейский союз выделит $1&nbsp;миллиард на&nbsp;строительство &laquo;Камбар-Аты-1&raquo; Европейский союз выделит $1 миллиард на строительство «Камбар-Аты-1»
В&nbsp;Кыргызстане ликвидируют &laquo;АзияУниверсалБанк&raquo; и&nbsp;&laquo;Ак-Банк&raquo; В Кыргызстане ликвидируют «АзияУниверсалБанк» и «Ак-Банк»
Бизнес
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
14 октября, вторник
10:44
Путин и Уиткофф говорили на встрече пять часов вместо 15-20 минут — Трамп Путин и Уиткофф говорили на встрече пять часов вместо 1...
10:34
ЦИК создает рабочую группу по организации выборов для кыргызстанцев за рубежом
10:30
Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи
10:29
Племянник советника президента Темирболот Абыкеев покинул пост мэра Баткена
10:26
Кабмин повысил доплаты сотрудникам транспортного контроля