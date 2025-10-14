Он возвращается! В Кыргызстане возобновится работа института бизнес-омбудсмена

Администрация главы государства выносит на общественное обсуждение проект закона «Об уполномоченном (бизнес-омбудсмене) по защите прав субъектов предпринимательства при президенте».

Предлагается установить, что бизнес-омбудсмен — государственное должностное лицо, обеспечивающее гарантии государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства и соблюдения указанных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами.

Основными задачами бизнес-омбудсмена будут являться:

участие в формировании и реализации государственной политики в области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства;

защита прав и законных интересов субъектов предпринимательства, в том числе иностранных субъектов предпринимательства на территории КР, и кыргызских субъектов предпринимательской деятельности на территориях иностранных государств в соответствии с законодательством КР, международными договорами КР, договоренностями на взаимной основе государственных органов КР с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями;

осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательства государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами;

оказание правовой поддержки субъектам предпринимательства при осуществлении проверок их деятельности;

принятие и рассмотрение в соответствии с настоящим законом жалоб от субъектов предпринимательства на действия (в том числе решения) или бездействие государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц, направление рекомендаций и представлений в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления;

направление соответствующим государственным органам, органам местного самоуправления рекомендаций по совершенствованию и улучшению условий осуществления предпринимательской деятельности, предотвращению коррупционных действий и/или других нарушений прав и/или законных интересов субъектов предпринимательства;

представление государственным органам, органам местного самоуправления, организациям, учреждениям рекомендаций о совершенствовании или оптимизации процедур и/или способов реализации своих полномочий, предпринимательской или иной деятельности;

содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства;

взаимодействие с предпринимательским сообществом.

Напомним, должность уполномоченного по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности утверждена постановлением правительства в 2018 году. Однако его работа, как пояснили в администрации президента, не реализована в силу ограниченных полномочий, нехватки ресурсов и других причин.

Проект предлагаемого закона предусматривает усиление роли и определение правового статуса бизнес-омбудсмена по защите прав предпринимателей.

Документом также устанавливаются требования к кандидатам на данную должность. В частности, бизнес-омбудсменом может быть назначен гражданин КР не моложе 40 лет, имеющий высшее юридическое или финансово-экономическое образование, владеющий государственным языком, обладающий опытом деятельности в области защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства либо предпринимательской деятельности, постоянно проживающий на территории республики не менее пяти лет непосредственно перед назначением.

В проекте есть новшества — бизнес-омбудсмен для выполнения возложенных на него функций и задач сможет принимать акты реагирования.

Акты реагирования бизнес-омбудсмена — правовые средства реагирования на выявленные им нарушения прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательства. К ним будут относиться предостережения, рекомендации, представления.