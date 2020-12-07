Выборы президента. Кандидаты отчитываются по поступлениям и расходам

В соответствии со статьями конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» банковские учреждения обязаны еженедельно представлять в ЦИК информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата.

Уточняется, что информация по мере поступления подлежит обязательному размещению на официальном сайте Центризбиркома с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.

Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представляет сведения о движении средств избирательных фондов 20 кандидатов по состоянию на 4 декабря.

На счету Бабыржана Тольбаева 5 миллионов 202 тысячи сомов. Израсходовано 1 миллион 587 тысяч сомов.

Садыр Жапаров имеет на счету 15 миллионов сомов. Потратил 1 миллион 104 тысячи сомов.

У Аймена Касенова поступления составили 2 миллиона 10 тысяч сомов. Расходы — 1 миллион 995 тысяч сомов.

У Арстанбека Абдылдаева 1 миллион 560 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 550 тысяч сомов.

Равшан Джеенбеков имеет 1 миллион 110 тысяч сомов. Потратил 1 миллион 103 тысячи сомов.

У Курсана Асанова — 1 миллион 198 тысяч сомов. Расходы — 1 миллион 48 тысяч сомов.

У Эльдара Абакирова есть 1 миллион 256 тысяч сомов. Траты — 1 миллион 52 тысячи сомов.

Адахан Мадумаров имеет 1 миллион 161 тысячу сомов. Потратил 1 миллион 160 тысяч сомов.

Поступления Абдиля Сегизбаева — 1 миллион 509 тысяч сомов. Траты — 1 миллион 474 тысячи сомов.

В избирательном фонде Кубана Чороева скопился 1 миллион 50 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 12 тысяч сомов.

Уточняется, что Кубан Чороев может быть снят с гонки, если ЦИК признает его подписные листы недействительными.

У Женишбека Байгуттиева 2 миллиона 534 тысячи сомов. Траты — 2 миллиона 523 тысячи сомов.

Арстанбек Мыктыбек имеет 1 миллион 110 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 105 тысяч сомов.

На счету у Клары Сооронкуловой 1 миллион 26 тысяч сомов. Потратила 1 миллион 6 тысяч сомов.

У Рашида Тагаева 1 миллион 722 тысячи сомов. Траты составили 1 миллион 604 тысячи сомов.

Поступления Бактыбека Калмаматова составляют 1 миллион 202 тысячи сомов. Потратил 1 миллион 87 тысяч сомов.

У Каныбека Иманалиева — 1 миллион 20 тысяч сомов. Израсходовал 1 миллион 5 тысяч сомов.

Имамидин Ташов имеет 1 миллион 800 тысяч сомов. Траты составили 1 миллион 799 тысяч сомов.

Кубанычбек Токтосунов имеет 1 миллион 7 тысяч 450 сомов. Траты составили при этом 1 миллион 7 тысяч 350 сомов.

У Каната Исаева — 1 миллион 177 тысяч сомов. Потратил 1 миллион 19 тысяч сомов.

У Улукбека Кочкорова на счету 1 миллион 120 тысяч сомов. Потратил 1 миллион 119 тысяч сомов.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.