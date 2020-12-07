16:00
USD 84.80
EUR 103.13
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Кандидаты отчитываются по поступлениям и расходам

В соответствии со статьями конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» банковские учреждения обязаны еженедельно представлять в ЦИК информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата.

Уточняется, что информация по мере поступления подлежит обязательному размещению на официальном сайте Центризбиркома с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.

Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представляет сведения о движении средств избирательных фондов 20 кандидатов по состоянию на 4 декабря.

На счету Бабыржана Тольбаева 5 миллионов 202 тысячи сомов. Израсходовано 1 миллион 587 тысяч сомов.

Садыр Жапаров имеет на счету 15 миллионов сомов. Потратил 1 миллион 104 тысячи сомов.

У Аймена Касенова поступления составили 2 миллиона 10 тысяч сомов. Расходы — 1 миллион 995 тысяч сомов.

У Арстанбека Абдылдаева 1 миллион 560 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 550 тысяч сомов.

Равшан Джеенбеков имеет 1 миллион 110 тысяч сомов. Потратил 1 миллион 103 тысячи сомов.

У Курсана Асанова — 1 миллион 198 тысяч сомов. Расходы — 1 миллион 48 тысяч сомов.

У Эльдара Абакирова есть 1 миллион 256 тысяч сомов. Траты — 1 миллион 52 тысячи сомов.

Адахан Мадумаров имеет 1 миллион 161 тысячу сомов. Потратил 1 миллион 160 тысяч сомов.

Поступления Абдиля Сегизбаева — 1 миллион 509 тысяч сомов. Траты — 1 миллион 474 тысячи сомов.

В избирательном фонде Кубана Чороева скопился 1 миллион 50 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 12 тысяч сомов.

Уточняется, что Кубан Чороев может быть снят с гонки, если ЦИК признает его подписные листы недействительными.

У Женишбека Байгуттиева 2 миллиона 534 тысячи сомов. Траты — 2 миллиона 523 тысячи сомов.

Арстанбек Мыктыбек имеет 1 миллион 110 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 105 тысяч сомов.

На счету у Клары Сооронкуловой 1 миллион 26 тысяч сомов. Потратила 1 миллион 6 тысяч сомов.

У Рашида Тагаева 1 миллион 722 тысячи сомов. Траты составили 1 миллион 604 тысячи сомов.

Поступления Бактыбека Калмаматова составляют 1 миллион 202 тысячи сомов. Потратил 1 миллион 87 тысяч сомов.

У Каныбека Иманалиева — 1 миллион 20 тысяч сомов. Израсходовал 1 миллион 5 тысяч сомов.

Имамидин Ташов имеет 1 миллион 800 тысяч сомов. Траты составили 1 миллион 799 тысяч сомов.

Кубанычбек Токтосунов имеет 1 миллион 7 тысяч 450 сомов. Траты составили при этом 1 миллион 7 тысяч 350 сомов.

У Каната Исаева — 1 миллион 177 тысяч сомов. Потратил 1 миллион 19 тысяч сомов.

У Улукбека Кочкорова на счету 1 миллион 120 тысяч сомов. Потратил 1 миллион 119 тысяч сомов.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175816/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. ЦИК вернула документы 13 кандидатам
Выборы президента. Рабочая группа приступила к изучению подписей 13-го кандидата
Выборы президента. Кубан Чороев может сойти с гонки
Выборы президента. ЦИК аккредитовала 43 международных наблюдателя
Выборы президента. В ЦИК не нашли элементов агитации в интервью кандидатов
Выборы президента. Кандидаты и что о них известно. Часть II
Выборы президента. Кандидаты и что о них известно. Часть I
Выборы президента. ЦИК решила оштрафовать Бактыбека Калмаматова
Выборы президента. ЦИК отказала в жалобе активистов в отношении Садыра Жапарова
Встреча Мадумарова с мигрантами. ЦИК не нашла нарушений
Популярные новости
700 сомов и&nbsp;145 тысяч сомов. Соцфонд назвал самые высокую и&nbsp;низкую пенсии в&nbsp;КР 700 сомов и 145 тысяч сомов. Соцфонд назвал самые высокую и низкую пенсии в КР
Акылбек Жапаров объяснил, почему предлагает лишить силовиков надбавок к&nbsp;пенсии Акылбек Жапаров объяснил, почему предлагает лишить силовиков надбавок к пенсии
Дастан Бекешев предлагает декриминализировать марихуану (обновлено) Дастан Бекешев предлагает декриминализировать марихуану (обновлено)
Глава Госслужбы миграции Таштанбек Каймазаров оказался сватом Садыра Жапарова Глава Госслужбы миграции Таштанбек Каймазаров оказался сватом Садыра Жапарова
Бизнес
Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в&nbsp;магазине O!Store Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в магазине O!Store
Новые достижения в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Новые достижения в лечении опухолей головного мозга
Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с&nbsp;MegaCom Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom
В&nbsp;Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия
7 декабря, понедельник
15:47
Преждевременное старение. Активисты призывают помочь двум братьям из Каракола Преждевременное старение. Активисты призывают помочь дв...
15:44
Выборы президента. Кандидаты отчитываются по поступлениям и расходам
15:36
Тенгиз Болтурук назначен членом совета директоров Centerra Gold Inc.
15:25
Почему Кыргызстан не станет вторым Туркменистаном, рассказали члены КС
15:25
Все требования соблюдают. Мэрия Бишкека о возобновлении работы кинотеатров