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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК вернула документы 13 кандидатам

ЦИК вернула документы 13 кандидатам в президенты.  В ведомстве уточнили почему. 

Речь о претендентах, кто добровольно отказался от участия в гонке.  Они подали заявления 3 декабря.  Уточняется, что Садык Шер-Нияз и Сазыкбай Турдумалиев сошли с дистанции 1 декабря по собственному желанию. 

Ранее сняли свои кандидатуры восемь человек. Еще троим выданы справки о несоответствии из-за непогашенной судимости. И ЦИК также вернула документы девятерым кандидатам. Они не представили сертификат о сдаче Кыргызтеста.

Под вопросом также участие Кубана Чороева. Отмечается, что те, кто не сдал подписные листы и не внес залог до 3 декабря включительно, автоматически дисквалифицируются. 

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175793/
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