Выборы президента. ЦИК вернула документы 13 кандидатам

ЦИК вернула документы 13 кандидатам в президенты. В ведомстве уточнили почему.

Речь о претендентах, кто добровольно отказался от участия в гонке. Они подали заявления 3 декабря. Уточняется, что Садык Шер-Нияз и Сазыкбай Турдумалиев сошли с дистанции 1 декабря по собственному желанию.

Ранее сняли свои кандидатуры восемь человек. Еще троим выданы справки о несоответствии из-за непогашенной судимости. И ЦИК также вернула документы девятерым кандидатам. Они не представили сертификат о сдаче Кыргызтеста.

Под вопросом также участие Кубана Чороева. Отмечается, что те, кто не сдал подписные листы и не внес залог до 3 декабря включительно, автоматически дисквалифицируются.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.