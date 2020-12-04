Выборы президента. 20 кандидатов успели до полуночи сдать подписные листы

Еще пять кандидатов успели до 23.59 сдать подписные листы. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, подписи поступили от Каныбека Иманалиева, Самата Ибраева, Каната Исаева, Улукбека Кочкорова и Имамидина Ташова.

Таким образом, 20 претендентов принесли подписи в свою поддержку. Двадцать сдали избирательный залог.

Центризбирком приводит список сдавших подписи и деньги:

Аймен Касенов;

Бабыржан Тольбаев;

Адахан Мадумаров;

Садыр Жапаров;

Равшан Джеенбеков;

Рашид Тагаев;

Эльдар Абакиров;

Женишбек Байгуттиев;

Арстанбек Абдылдаев;

Курсан Асанов;

Бактыбек Калмаматов;

Мыктыбек Арстанбек;

Абдиль Сегизбаев;

Улукбек Кочкоров;

Кубан Чороев;

Каныбек Иманалиев;

Имамидин Ташов;

Клара Сооронкулова;

Канат Исаев;

Кубанычбек Токтосунов.

Кубанычбек Исабеков перечислил залог, но не сдал подписи и отказался от участия.

Отметим, что сегодня заявления об отзыве поступили от 11 претендентов. Ранее сошли с дистанции восемь человек. Еще троим были выданы справки о несоответствии из-за непогашенной судимости. И ЦИК также вернула документы девятерым кандидатам. Они не представили сертификат о сдаче Кыргызтеста.

Напомним, что кандидаты на высший государственный пост в стране должны были сдать подписи и перечислить деньги на депозитный счет накануне, 3 декабря, до 23.59.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.