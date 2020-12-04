09:16
USD 84.80
EUR 102.77
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. 20 кандидатов успели до полуночи сдать подписные листы

Еще пять кандидатов успели до 23.59 сдать подписные листы. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, подписи поступили от Каныбека Иманалиева, Самата Ибраева, Каната Исаева, Улукбека Кочкорова и Имамидина Ташова.

Таким образом, 20 претендентов принесли подписи в свою поддержку. Двадцать сдали избирательный залог.

Центризбирком приводит список сдавших подписи и деньги:

  • Аймен Касенов;
  • Бабыржан Тольбаев;
  • Адахан Мадумаров;
  • Садыр Жапаров;
  • Равшан Джеенбеков;
  • Рашид Тагаев;
  • Эльдар Абакиров;
  • Женишбек Байгуттиев;
  • Арстанбек Абдылдаев;
  • Курсан Асанов;
  • Бактыбек Калмаматов;
  • Мыктыбек Арстанбек;
  • Абдиль Сегизбаев;
  • Улукбек Кочкоров;
  • Кубан Чороев;
  • Каныбек Иманалиев;
  • Имамидин Ташов;
  • Клара Сооронкулова;
  • Канат Исаев;
  • Кубанычбек Токтосунов.

Кубанычбек Исабеков перечислил залог, но не сдал подписи и отказался от участия.

Отметим, что сегодня заявления об отзыве поступили от 11 претендентов. Ранее сошли с дистанции восемь человек. Еще троим были выданы справки о несоответствии из-за непогашенной судимости. И ЦИК также вернула документы девятерым кандидатам. Они не представили сертификат о сдаче Кыргызтеста.

Напомним, что кандидаты на высший государственный пост в стране должны были сдать подписи и перечислить деньги на депозитный счет накануне, 3 декабря, до 23.59.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175496/
просмотров: 2124
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. В ЦИК рассказали, в каком случае кандидатам вернут залог
Выборы президента. Кубанычбек Исабеков отозвал свое заявление об участии
Выборы президента. Еще два кандидата сдали подписные листы
Выборы президента. Клара Сооронкулова сдала подписные листы
Выборы президента. Еще один кандидат отказался от участия в гонке
Выборы президента. Еще один кандидат сдал подписные листы
Выборы президента. Кубан Чороев сдал подписные листы
Выборы президента. Абдиль Сегизбаев сдал подписные листы
Выборы президента. Еще три кандидата сдали подписные листы
Выборы президента. Еще шесть кандидатов внесли избирательный залог
Популярные новости
Той после свадьбы. В&nbsp;Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со&nbsp;сватами Той после свадьбы. В Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со сватами
Акылбек Жапаров объяснил, почему предлагает лишить силовиков надбавок к&nbsp;пенсии Акылбек Жапаров объяснил, почему предлагает лишить силовиков надбавок к пенсии
ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов
Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о&nbsp;служебном подлоге Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о служебном подлоге
Бизнес
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
Пять лет топливо &laquo;Евро-5&raquo; в&nbsp;Кыргызстане реализует сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»
Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с начала года!
Яндекс Go&nbsp;запустил в&nbsp;Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей
4 декабря, пятница
09:06
Бесконечность не предел. В деле «Вечерки» создан очередной судебный прецедент Бесконечность не предел. В деле «Вечерки» создан очеред...
09:05
Показал пистолет в Instagram. Задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в топ-10 самых грязных городов
08:55
Выборы президента. В ЦИК рассказали, в каком случае кандидатам вернут залог
08:44
В ФОМС напомнили, какие медуслуги могут получить бесплатно пациенты с диабетом