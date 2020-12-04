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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Кубанычбек Исабеков отозвал свое заявление об участии

Экс-вице-спикер парламента Кубанычбек Исабеков обратился в ЦИК с заявлением об отзыве своих документов.

Он отказался от участия в досрочных выборах президента.

Таким образом, осталось 35 кандидатов.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175495/
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