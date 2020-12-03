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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

В Конституции хотят внести норму, обязывающую госслужащих знать кыргызский язык

Внести норму, обязывающую госслужащих владеть кыргызским языком, предложил член КС. Об этом заявил писатель Чолпонбек Абыкеев на пленарном заседании конституционного совещания.

«Все знают, что вопрос языка стал политическим. Многие согласны с тем, чтобы русский язык оставался официальным. Вместе с тем поступают просьбы от народа, чтобы в Основной закон ввели статью, согласно которой все чиновники были обязаны знать государственный язык», — сказал Чолпонбек Абыкеев.

Отметим, в Законе «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» в статье о квалификационных требованиях прописано «обязательное владение государственным языком в объеме, необходимом для осуществления деятельности служащего в предусмотренных законодательством случаях».

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175342/
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