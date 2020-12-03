Конституционная реформа. Введена новая норма об образовании

В Конституцию ввели новую норму об образовании. Об этом сообщил руководитель секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» Нурлан Шерипов, выступая в телеэфире.

Согласно введенной статье, в Кыргызстане каждый гражданин вправе получать дошкольное, школьное и профессионально-техническое образование.



«Прежде чем принять ее, мы пригласили известных специалистов в области образования. Сейчас не хватает государственных детсадов. В частные отдать детей не все могут себе позволить. Поэтому многие малыши вынуждены оставаться дома. Это большая проблема не только в сельской местности, но и в городах. Нас критикуют, говорят, что норму сейчас невозможно реализовать. Но тем не менее государство должно стремиться обеспечить каждого гражданина бесплатным школьным, дошкольным, профессионально-техническим образованием и изыскивать для этого средства. Думаю, в перспективе это положение может решить проблему в определенной мере», — сказал Нурлан Шерипов.



Напомним, ранее бывший депутат Каныбек Осмоналиев предлагал ввести норму об обязательном среднем образовании.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.