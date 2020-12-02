Спецпредставитель ЕС: Парламент не может вносить поправки в Конституцию

Спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Петер Буриан в интервью «Азаттыку» пояснил, почему Жогорку Кенеш не может инициировать конституционную реформу.

По его словам, после несостоявшихся парламентских выборов 4 октября ситуация в стране менялась довольно быстро, однако эти изменения были не всегда в «правильном направлении».

«Они обращали внимание не на решение коренных проблем, ставших причиной фальсификации голосования, а на кратковременные решения», — сказал Петер Буриан.

Он считает, что сейчас в Кыргызстане должны собраться специалисты по конституционному праву и политические группы для анализа причин наступившего кризиса, а также для укрепления парламентской демократии. «Месяц назад об этой нашей позиции говорил и Верховный комиссар. Такое же сообщение мы, наверное, повторим по заключению Венецианской комиссии. Конституционная палата КР запросила позицию Венецианской комиссии по поводу выборов. Комиссия однозначно высказалась, что парламент, у которого заканчивается срок полномочий, не может принимать радикальных решений, особенно вносить поправки в Конституцию», — заметил спецпредставитель ЕС.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.