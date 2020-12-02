16:58
USD 84.80
EUR 101.59
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Спецпредставитель ЕС: Парламент не может вносить поправки в Конституцию

Спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Петер Буриан в интервью «Азаттыку» пояснил, почему Жогорку Кенеш не может инициировать конституционную реформу. 

По его словам, после несостоявшихся парламентских выборов 4 октября ситуация в стране менялась довольно быстро, однако эти изменения были не всегда в «правильном направлении».

«Они обращали внимание не на решение коренных проблем, ставших причиной фальсификации голосования, а на кратковременные решения», — сказал Петер Буриан.

Он считает, что сейчас в Кыргызстане должны собраться специалисты по конституционному праву и политические группы для анализа причин наступившего кризиса, а также для укрепления парламентской демократии. «Месяц назад об этой нашей позиции говорил и Верховный комиссар. Такое же сообщение мы, наверное, повторим по заключению Венецианской комиссии. Конституционная палата КР запросила позицию Венецианской комиссии по поводу выборов. Комиссия однозначно высказалась, что парламент, у которого заканчивается срок полномочий, не может принимать радикальных решений, особенно вносить поправки в Конституцию», — заметил спецпредставитель ЕС.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175270/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
Конституционное совещание решило, что глав судебных органов назначает президент
Конституционная реформа. Почему важно навести порядок в судебной системе
Заседание Конституционной палаты. Свидетель поясняет, почему перенесены выборы
Азимбек Бекназаров предлагает убрать из Конституции норму об экс-президенте
В новую Конституцию предлагают ввести норму о люстрации
Число членов Совета по отбору судей предлагают увеличить до 45 человек
Азимбек Бекназаров о статусе Народного курултая в новой редакции Конституции
Юристы упрекают активистов и политиков в уклонении от обсуждения Конституции
Выборы президента. Член ЦИК рассказал, когда должен быть объявлен референдум
Член КС недоволен, что очерняющие депутатов журналисты остаются безнаказанными
Популярные новости
Той после свадьбы. В&nbsp;Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со&nbsp;сватами Той после свадьбы. В Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со сватами
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;23-27 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 ноября
Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о&nbsp;служебном подлоге Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о служебном подлоге
Садык Шер-Нияз снял кандидатуру с&nbsp;выборов после встречи с&nbsp;Садыром Жапаровым Садык Шер-Нияз снял кандидатуру с выборов после встречи с Садыром Жапаровым
Бизнес
MegaCom и&nbsp;Министерство здравоохранения&nbsp;КР подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Министерство здравоохранения КР подписали меморандум о сотрудничестве
Новейшие технологии лечения рака в&nbsp;медицинском центре &laquo;Анадолу&raquo; Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»
Зимние графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
Акция &laquo;Счастливая неделя&raquo;! VIP-номера MegaCom со&nbsp;скидкой до&nbsp;100 процентов Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов
2 декабря, среда
16:54
Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на родину Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина д...
16:45
Спецпредставитель ЕС: Парламент не может вносить поправки в Конституцию
16:41
Эльвира Сурабалдиева: Представленные отчеты о гумпомощи неполные и непонятные
16:36
В Баткене девятый день ищут 45-летнюю женщину. Она пропала после допроса в УВД
16:27
MegaCom и Министерство здравоохранения КР подписали меморандум о сотрудничестве