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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Медиаэксперты объяснили, какие статьи в действующей Конституции нельзя трогать

Глава Института медиа полиси Бегаим Усенова объяснила сегодня журналистам, почему статья 20 действующей Конституции должна быть оставлена в проекте новой редакции Основного закона.

По ее словам, ранее юристы провели анализ и высказали ряд замечаний по положениям, которые ведут к деградации.

Ранее, после критики члены конституционного совещания некоторые положения, нарушающие права человека и СМИ, убрали. Однако окончательного варианта пока нет, поэтому медиаэксперты уточнили, какие статьи в действующей Конституции должны перейти в новый проект.

«Я выбрала статью 20. Считаю, что она должна быть обязательно в новой Конституции. Она отражает пункт 3 Международного пакта о политических и гражданских правах. Эта статья гласит: для того чтобы ограничение было прописано законом, недостаточно просто написать закон. Он должен быть сформулирован ясно, конкретно и четко, чтобы каждый понимал, какие последствия повлекут те или и иные действия», — отметила Бегаим Усенова.

Идея в том, чтобы ограничения соответствовали демократическому способу правления. Должна быть соразмерность. Мера вмешательства государства должна быть обусловлена потребностью общества.

Бегаим Усенова

Медиаэксперт Акмат Алагушев добавил, что статья 20 очень объемная и просто ее убрать или поменять — процесс трудоемкий, поскольку согласно ей приняты законы, они уже действуют, заключены соглашения, обязательства, по которым надо выполнять. Он также напомнил о статье 31 Конституции.

«Нам сейчас говорят, что цензуры не будет. Но ее не будет только в том случае, если разработчики проекта новой редакции Основного закона оставят в неприкосновенности статью 31. А не просто пропишут, что цензура в Кыргызстане запрещена», — сказал Акмат Алагушев.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176363/
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