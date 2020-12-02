Норму о получении гражданства КР для этнических кыргызов хотят упростить

Конституционное совещание предлагает упростить норму получения гражданства КР для этнических кыргызов. Об этом на брифинге заявил член КС Эркин Эсеналиев.

По его словам, из-за сложностей, которые возникают при получении гражданства, многие этнические кыргызы проживают на территории страны без паспорта.

«Во время гражданской войны в Таджикистане этнические кыргызы переселились в Кыргызстан. Но многие из них до сих пор не получили гражданство. Их дети выросли без свидетельства о рождении, поженились и не могут взять свидетельство о браке, получить образование и претендовать на другие права. Увидев такую ситуацию, у кыргызов, проживающих в Узбекистане, отпадает желание вернуться на родину предков. В Конституции написано: кыргызы, проживающие за пределами страны, вне зависимости от наличия гражданства другого государства вправе получить паспорт в упрощенном порядке. Мы предлагаем, чтобы всем кайрылманам, в том числе тем, кто находится уже в КР, выдали паспорта», — говорит Эркин Эсеналиев.

Отметим, что новый проект Конституции уже разработан и с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.