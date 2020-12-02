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Власть

Вопрос дисциплины депутатов подняли в БГК

Необходимо выяснить, почему некоторые депутаты БГК не пришли на сессию. Об этом заявил лидер коалиции большинства БГК Жумабек Салымбеков.

«Мы второй раз пытаемся собрать кворум, сейчас многие коллеги едут. Надо поручить аппарату кенеша выяснить, почему отсутствуют депутаты. В СМИ каждый раз пишут, что мы «традиционно» не можем собраться на сессию», — отметил он.

Жумабек Салымбеков отметил, что в регламенте указано, что каждый депутат должен в письменном виде ставить в известность спикера о своем отсутствии. «Мы получили такие письма только от фракции «Кыргызстан», — сказал он.

Так как кворум до сих пор не собран, депутаты не могут начать работу сессии. Спикер Жаныбек Абиров отметил, что фракция СДПК просит перерыв для обсуждения внутрифракционных вопросов.

Напомним, что 19 ноября началась очередная сессия БГК, в проекте дня было 14 вопросов. В начале заседания лидеры двух фракций «Республика — Ата Журт» и «Мекеним Кыргызстан» сообщили о решении выйти из состава коалиции. После чего депутаты решили дождаться заключения юротдела по вопросу, могут ли они продолжить сессию, и ушли на перерыв. Обсуждения продолжались в течение всего дня, в зал заседаний депутаты так и не вернулись. В итоге сессию продлили 24 ноября. На ней было озвучено о создании новой коалиции, после чего объявлен перерыв в работе до 2 декабря.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175180/
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