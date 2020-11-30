Член КС недоволен, что очерняющие депутатов журналисты остаются безнаказанными

Депутат и член конституционного совещания Умбеталы Кыдыралиев недоволен тем, что очерняющие нардепов журналисты остаются безнаказанными. Об этом он заявил на заседании секции «Органы государственной власти».

По его словам, журналисты не понимают всю тяжесть работы народных избранников, а лишь занимаются очернением тех или иных лиц.

«Я был инициатором двух скандальных законопроектов, один относительно того, чтобы отчитывались НПО. Нас чуть ли не сожрали. Но там стоял вопрос нацбезопасности. Сегодня в стране более 38 тысяч НПО, откуда они берут деньги, для чего, нам нужно было это установить», — сказал парламентарий.

Он отметил, что когда принимался законопроект об НПО, к ним приходили представители фондов и говорили, что если пропустят проект, в дальнейшем они не станут помогать.

«Вот политика! Об этом никто не знает, ты не можешь выйти на улицу и об этом прокричать. Мы выплачиваем 28-32 миллиарда сомов долга, когда госбюджет всего лишь составляет 160 миллиардов. Как будем пенсии, зарплату давать? Это все мы решаем! Мы знаем! А журналисту все равно, он берет $300-400 и очерняет кого попало. И никакую ответственность за это не несет», — посетовал Умбеталы Кыдыралиев.

Он напомнил, что также поднимал скандальный законопроект относительно манипулирования информацией. «В соцсетях человек очерняет одного человека со скрытого аккаунта. Мы требовали, чтобы он раскрыл свою личность. А тут выходит наш коллега Дастан Бекешев, говорит — этим законопроектом мы угнетаем СМИ. Ты, если разрушил чью-то семью, репутацию, ответственность неси! Укажи свои данные, если ты будешь не прав, твой объект обратится в суд, если неправильно, то он извинится», — поделился мнением нардеп.

Напомним, что ранее члены конституционного совещания Кантемир Мырзабеков и Эсенгул Исаков также предлагали ужесточить наказание за распространение информации, порочащей и унижающей честь и достоинство.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.