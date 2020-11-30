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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Кандидат может собрать подписи в одном населенном пункте

ЦИК дала дополнительное разъяснение по сбору подписей.

По данным Центризбиркома, кандидат в президенты может собрать подписи в свою поддержку только в одном населенном пункте. Не обязательно собирать по всей стране. Главное условие, чтобы их было не меньше 30 тысяч. Кроме того, один гражданин может подписаться в поддержку разных кандидатов.

Избиратель вправе указать контактный телефон по своему желанию. В целях проверки достоверности его подписи рабочая группа по приему и проверке подписных листов вправе позвонить избирателю и уточнить сведения.

Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица в поддержку одного и того же кандидата на должность президента, достоверной считается только одна подпись, а остальные признаются недействительными.

Подписные листы по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты вместе с документом, подтверждающим внесение избирательного залога, должны быть сданы в ЦИК до 3 декабря (включительно).

До 14 декабря включительно ЦИК регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает удостоверение. Если ему отказали в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174940/
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