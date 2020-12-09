Выборы президента. Кандидат может оспорить решение ЦИК об отказе в регистрации

ЦИК назвал срок, в течение которого кандидат в президенты может обжаловать в суде решение об отказе в регистрации.

Уточняется, что претендент на высший государственный пост в стране уведомление об отказе должен получить в течение 24 часов с момента вынесения Центризбирком решения. Далее в течение четырех дней он может обратиться в суд, если считает, что его сняли с гонки незаконно.

Уточняется, что у двоих кандидатов — Кубана Чороева и Кубанычбека Токтосунова — члены рабочей группы в процессе проверки подписных листов выявили серьезные нарушения.

Избирательный залог дисквалифицированному претенденту будет возвращен.

Но только до утверждения текста избирательных бюллетеней, то есть до 20 декабря. Изготовлены они должны быть до 2 января включительно.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.