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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Рабочая группа ЦИК закончила проверять подписные листы

Рабочая группа ЦИК завершила проверку подписных листов кандидатов в президенты. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, что проверку прошли документы всех 20 претендентов. Проверяли первые 30 тысяч подписей. Двоих из баллотирующихся на высший государственный пост в стране рабочая группа забраковала. Но окончательное решение примут члены комиссии на заседании.

Пока борьбу продолжат 18 претендентов.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175977/
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