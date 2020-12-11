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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Рабочая группа ЦИК утвердила подписи еще одного кандидата

Рабочая группа ЦИК утвердила подписные листы еще одного кандидата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Подписи, собранные в поддержку Клары Сооронкуловой, утверждены. Ранее рабочая группа не нашла нарушений в сборе подписей в свою поддержку у экс-депутата Равшана Джеенбекова и экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Вынесено положительное решение по подписным листам Садыра Жапарова, Аймена Касенова и Арстанбека Абдылдаева.

Подписные листы остальных претендентов проходят почерковедческую экспертизу. Сегодня последний день — ЦИК обязана огласит список тех, кто преодолел необходимый порог по подписям в свою поддержку. Ранее рабочая группа забраковала подписные листы Кубана Чороева и Кубанычбека Токтосунова.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176421/
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