Выборы президента. Избирательница попыталась поцеловать руку Садыра Жапарова

Женщина попыталась поцеловать руки Садыра Жапарова. Инцидент произошел сегодня на избирательном участке № 1053, куда кандидат на высший политический пост в стране пришел голосовать вместе с супругой Айгуль.

После того как Садыр Жапаров проголосовал и ответил на вопросы журналистов, к нему подошла пожилая женщина и стала выражать свое восхищение. Затем она попыталась поцеловать руку Садыра Жапарова. В ответ он обнял пожилую женщину и поцеловал ее в щеку.

«Только пророкам целовали руки. Так нельзя», — сказал он пожилой поклоннице и удалился.