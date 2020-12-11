Выборы президента. Утверждены подписные листы еще двух кандидатов

Утверждены подписные листы еще двух кандидатов. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

Уточняется, что рабочая группа не нашла нарушений в сборе подписей в свою поддержку у экс-депутата Равшана Джеенбекова и экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Ранее рабочая группа ЦИК вынесла положительное решение по подписным листам Садыра Жапарова, Аймена Касенова и Арстанбека Абдылдаева.

Подписные листы остальных претендентов проходят почерковедческую экспертизу. Сегодня последний день — ЦИК обязана огласит список тех, кто преодолел необходимый порог по подписям в свою поддержку. Ранее рабочая группа забраковала подписные листы Кубана Чороева и Кубанычбека Токтосунова.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.