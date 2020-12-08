Выборы президента. Подписные листы кандидатов проверят до 11 декабря

Подписные листы кандидатов в президенты проверят до 11 декабря. Сейчас они находятся на почерковедческой экспертизе. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

Уточняется, что у двоих кандидатов — Кубана Чороева и Кубанычбека Токтосунова — члены рабочей группы в процессе проверки подписных листов выявили серьезные нарушения.

Центризбиркому дается восемь календарных дней на всю процедуру. Напомним, листы были сданы 3 декабря вместе с залогом в 1 миллион сомов.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.