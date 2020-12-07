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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Рабочая группа приступила к изучению подписей 13-го кандидата

Рабочая группа ЦИК приступила к изучению подписей 13-го кандидата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, члены группы в течение 8 календарных дней после сдачи подписных листов проводят проверку на количество и достоверность. До 13 декабря включительно должно быть оглашено решение по каждому претенденту. Уточняется, что замечания есть пока только по одному кандидату — экономисту Кубану Чороеву. Он может быть снят с гонки.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175762/
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