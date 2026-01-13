11:28
Кандидатов в депутаты предложили не штрафовать за детей на предвыборных встречах

Кандидат в депутаты или в президенты Кыргызстана во время предвыборной кампании не должен нести ответственности, если во время агитации рядом с ним находятся лица, не достигшие 18 лет. Об этом заявил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству и местному самоуправлению.

По его словам, кандидатов часто штрафовали из-за присутствия на их встречах с избирателями лиц младше 18 лет. Штраф составляет 7 тысяч 500 сомов.

«Вот, когда кандидат проводит собрание, приходит женщина с ребенком, ты же не можешь ее прогнать. Потом приходят оппоненты, фотографируют детей, и кандидата привлекают к ответственности. По-моему, в 2021 году тоже были такие случаи, это происходило много раз», — отметил Дастан Бекешев.

В итоге депутаты одобрили в третьем чтении проект конституционного закона «О внесении изменений в конституционный Закон «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР» и направили на рассмотрение в парламент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357630/
просмотров: 102
