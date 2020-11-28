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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Лишать депутатов мандатов за десятидневный прогул предложили члены КС

Лишить депутата мандата за отсутствие на сессиях более 10 дней предложили члены конституционного совещания. Это они обсуждали на заседании секции «Органы государственной власти».

Согласно действующей Конституции, полномочия депутата прекращаются из-за отсутствия на заседаниях Жогорку Кенеша без уважительных причин 30 и более рабочих дней в течение одной сессии.

Председатель секции Болот Токтобаев выставил на голосование сократить срок отсутствия депутатов на заседаниях до 10 дней.

Так, с результатом 13 голосов против четырех предложение введено в новый проект Основного закона.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174813/
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