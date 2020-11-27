Редакция новой Конституции. ЕС приветствует заключение Венецианской комиссии

Евросоюз приветствует заключение Венецианской комиссии в связи с переносом парламентских выборов и разделяет ее рекомендации по этому вопросу. Об этом говорится в заявлении ЕС.

Отмечается, что властям Кыргызской Республики следует дать оценку позиции Венецианской комиссии, в связи с чем будет актуальным предстоящее решение по этому вопросу Конституционной палаты.

«Мы также приняли к сведению, что Кыргызстан обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать заключение по последнему проекту возможных конституционных изменений. Это позволит республике воспользоваться экспертизой комиссии по данному вопросу», — говорится в заявлении.

Европейский союз также приветствует совместное заявление о намерениях правительства КР и ООН, в котором страна признает важность продвижения плюралистической системы политических партий и подотчетной политики, укрепляющей предоставление жизненно важных госуслуг гражданам.

ЕС подтверждает свою приверженность поддержке Кыргызстана и призывает все политические силы государства принять участие в политическом процессе, основанном на конструктивном и всеобъемлющем диалоге, при полном вовлечении гражданского общества и с учетом законных требований кыргызского народа.

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.