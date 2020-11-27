Увеличить возраст кандидатов в депутаты в ЖК с 21 до 25 лет предложили члены КС

Увеличить возраст кандидатов в депутаты с 21 до 25 лет предложили члены конституционного совещания на заседании секции «Органы государственной власти».

По словам Чолпон Койчумановой, в законодательную власть должны прийти граждане с опытом работы.

«Даже когда берем на обычную работу, мы требуем стаж, опыт работы. А тут в законодательную власть приходят граждане, только окончившие учебное заведение. Это как?» — задалась вопросом она.

Ее поддержал депутат Акылбек Жапаров, который заявил, что в стране не предъявляют должных требований к политикам.

«Мы не ставим требования к президентам, депутатам. Говорим, чтобы, главное, чимкириками не были. Мы должны требовать обязательно высшее образование, стаж работы у кандидатов, знание русского, английского языков и так далее. В Сингапуре гражданин не может выдвигать в президенты свою кандидатуру, если не проработал на госслужбе 15 лет. Либо он должен руководить компанией с оборотом $300 миллионов», — сказал он.

Нардеп уверен, что именно из-за отсутствия должных требований к претендентам на высокий пост Кыргызстан переживает трудные времена.

Несмотря на жаркие споры, большинством голосов второй пункт второй главы статьи 66 «Законодательная власть», согласно которому депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин КР, достигший на день выборов 21 года, обладающий избирательным правом, остался неизменным.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.