17:29
USD 84.80
EUR 101.05
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Увеличить возраст кандидатов в депутаты в ЖК с 21 до 25 лет предложили члены КС

Увеличить возраст кандидатов в депутаты с 21 до 25 лет предложили члены конституционного совещания на заседании секции «Органы государственной власти».

По словам Чолпон Койчумановой, в законодательную власть должны прийти граждане с опытом работы.

«Даже когда берем на обычную работу, мы требуем стаж, опыт работы. А тут в законодательную власть приходят граждане, только окончившие учебное заведение. Это как?» — задалась вопросом она.

Ее поддержал депутат Акылбек Жапаров, который заявил, что в стране не предъявляют должных требований к политикам.

«Мы не ставим требования к президентам, депутатам. Говорим, чтобы, главное, чимкириками не были. Мы должны требовать обязательно высшее образование, стаж работы у кандидатов, знание русского, английского языков и так далее. В Сингапуре гражданин не может выдвигать в президенты свою кандидатуру, если не проработал на госслужбе 15 лет. Либо он должен руководить компанией с оборотом $300 миллионов», — сказал он.

Нардеп уверен, что именно из-за отсутствия должных требований к претендентам на высокий пост Кыргызстан переживает трудные времена.

Несмотря на жаркие споры, большинством голосов второй пункт второй главы статьи 66  «Законодательная власть», согласно которому депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин КР, достигший на день выборов 21 года, обладающий избирательным правом, остался неизменным.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174749/
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
В Конституции убрали норму о праве свободно получать данные о работе госорганов
Перекройка Конституции. Самые нелепые предложения
В Конституцию ввели норму, обязывающую иностранных граждан платить налоги
Омбудсмен просит Венецианскую комиссию провести экспертизу новой Конституции
Садыр Жапаров выступил за сохранение статуса русского языка в Кыргызстане
Узурпации нет и не будет. В конституционном совещании дают пояснения
В Конституцию ввели новую статью, дающую право на погребение после смерти
Хоронить людей за счет государства предлагают на конституционном совещании
Русский язык остается официальным языком Кыргызстана
Дискуссии о русском языке: граждан отвлекают от реальных проблем в стране
Популярные новости
Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны
Выборы президента. Учителя собирают подписи только в&nbsp;пользу Садыра Жапарова Выборы президента. Учителя собирают подписи только в пользу Садыра Жапарова
Садыр Жапаров рассказал, почему и&nbsp;когда разочаровался в&nbsp;Омурбеке Текебаеве Садыр Жапаров рассказал, почему и когда разочаровался в Омурбеке Текебаеве
Агрессия сторонников Садыра Жапарова вызывает обеспокоенность активистов Агрессия сторонников Садыра Жапарова вызывает обеспокоенность активистов
Бизнес
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
27 ноября, пятница
17:27
Незаконное обогащение. В отношении Тайырбека Сарпашева возбуждено дело Незаконное обогащение. В отношении Тайырбека Сарпашева...
17:20
Депутат парламента против создания комиссии по люстрации
17:02
Чего изволите? Таксистов и официантов предложили обучать международному этикету
16:58
Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
16:45
Увеличить возраст кандидатов в депутаты в ЖК с 21 до 25 лет предложили члены КС