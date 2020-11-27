В Конституции убрали норму о праве свободно получать данные о работе госорганов

В новой Конституции отсутствует норма, предоставляющая право свободно получать информацию о деятельности государственных органов. Об этом заявили члены конституционного совещания на заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

«Это очень важная статья, которая влияет на свободу слова. Поэтому 33 статью действующей редакции должны включить в новый проект Основного закона как отдельную норму», — сказал председатель секции Нурлан Шерипов.

Представители КС единогласно поддержали введение в новую редакцию статьи 33 второй главы «Права и свободы человека» действующего Основного закона:

1. Каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом.

2. Каждый имеет право на ознакомление в органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях со сведениями о себе.

3. Каждый имеет право на получение информации о деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, юридических лиц с участием государственных органов и органов местного самоуправления, а также организаций, финансируемых из республиканского и местных бюджетов.

4. Каждому гарантируется доступ к информации, находящейся в ведении государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Порядок предоставления информации определяется законом.

5. Никто не может быть подвергнут уголовному наказанию за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.