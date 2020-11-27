Русский язык остается официальным языком Кыргызстана. Об этом на брифинге в режиме онлайн сообщил сегодня руководитель секции «Права и свободы человека и гражданина» конституционного совещания Нурлан Шерипов.

По его словам, были различные предложения, однако члены конституционного совещания решили оставить в Основном законе кыргызский язык — государственным, русский — официальным языком страны.

«Русский язык остается официальным. Конституционное совещание утвердило кыргызский язык государственным, русский — официальным. Были предложения внести и английский язык, но мы посчитали, что редакция Конституции в этой части останется», — сказал он.

Вчера член конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального. По его словам, молодежь перестала разговаривать на кыргызском языке. Это вызвало широкую общественную дискуссию.