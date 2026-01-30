13:38
Общество

На базе «Кыргызтеста» открыт Международный компьютерный тестовый пункт

Сегодня на базе госучреждения «Кыргызтест» при Национальной комиссии по госязыку и языковой политике при президенте КР состоялось торжественное открытие Международного компьютерного тестового пункта.

В церемонии открытия приняли участие госсекретарь КР, представители администрации президента, кабинета министров, Жогорку Кенеша, международной компании National Educational Network (NEN), Национальной академии наук и другие.

В ходе торжественного мероприятия государственный секретарь КР Арслан Койчиев отметил, что открытие Международного компьютерного тестового пункта на базе госучреждения «Кыргызтест» является важным шагом в реализации государственной языковой политики, а также в современной, открытой и соответствующей международным стандартам оценке языкового и образовательного уровня граждан.

В свою очередь председатель Национальной комиссии по госязыку Мелис Мураталиев подчеркнул, что новый тестовый пункт расширяет возможности «Кыргызтеста» и создает условия для объективной оценки уровня владения кыргызским языком в цифровом формате и в соответствии с международными требованиями.

В рамках мероприятия директор госучреждения «Кыргызтест» Батма Топоева-Ставинская выступила с презентацией о деятельности Международного компьютерного тестового пункта, его технических возможностях и основных направлениях международного сотрудничества, а участники ознакомились с процессом прохождения тестирования.

Международный компьютерный тестовый пункт, открытый на базе госучреждения «Кыргызтест», нацелен на предоставление гражданам современных услуг тестирования, соответствующих актуальным требованиям, а также на внедрение механизмов оценки, признанных на государственном и международном уровнях.
