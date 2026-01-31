12:08
Русско-кыргызский словарь дипломатических терминов презентовали в МИД КР

Фото МИД КР. Русско-кыргызский словарь дипломатических терминов презентовали в МИД

Вчера в Министерстве иностранных дел состоялась презентация «Русско-кыргызского словаря терминов в области международных отношений и дипломатии». Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

В мероприятии участвовали министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Мелис Мураталиев, сотрудники ведомств и эксперты.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул практическую значимость издания, отметив, что словарь станет востребованным инструментом не только для дипломатов, но и для широкой общественности.

По словам главы МИД, книга играет ключевую роль в унификации и систематизации международной терминологии на государственном языке. Министр выразил уверенность, что издание активно внедрят в работу структурных подразделений ведомства, загранучреждений и профильных вузов страны.

Мелис Мураталиев акцентировал внимание на популяризации кыргызского языка в рамках доктрины «Национальный дух — мировые высоты». Он напомнил, что язык является фундаментальным атрибутом государственности наравне с флагом и гербом.

В рамках встречи участники ознакомились с цифровыми проектами:

  • платформой «Айтил»;
  • мобильным приложением «Кыргызча оңой»;
  • порталом document.gov.kg, предоставляющим шаблоны официальных документов.

Словарь подготовили в 2025 году сотрудники МИД КР при поддержке Национальной комиссии по госязыку и Кыргызского энциклопедического центра. Издание содержит основные термины в сфере международных отношений, официальные наименования государств и организаций.
