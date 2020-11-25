У некоторых авторов Конституции появилось желание бегать с дубинкой и пугать

Вопросы оскорбления и клеветы человека должны разрешаться только в гражданско-правовом процессе. Об этом 24.kg рассказала доктор юридических наук Лейла Сыдыкова, комментируя внесенные поправки в статью 27 новой редакции Конституции.

В указанной норме говорилось, что оскорбление достоинства человека преследуется по закону. Но члены конституционного совещания эту формулировку убрали.

«Что значит преследоваться по закону? Это значит, что должна быть установлена уголовная ответственность. В Конституционной палате ранее было принято решение о том, что случаи клеветы можно разрешать только в гражданско-правовом процессе. Уголовно-правовой порядок более репрессивный, более жесткая форма ответственности», — сказала Лейла Сыдыкова.

Эксперт отметила, что у некоторых авторов проекта новой редакции Конституции, вероятнее всего, опять возобладало желание поднять дубинку, бегать за человеком и наказывать именно уголовно-правовым образом.

«В действующей Конституции нет этой нормы. Уже сколько лет мы смогли прожить без привлечения к уголовной ответственности за распространение информации, порочащей честь и достоинство. Думаю, и дальше обойдемся привлечением к ответственности в рамках гражданского права», — ранее также подчеркнула Лейла Садыкова.