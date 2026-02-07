13:17
Общество

МВД напомнило кыргызстанцам об ответственности за дропперство

Министерство внутренних дел предупреждает об уголовной ответственности за дропперство и напоминает, что уже имеются задержанные лица. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают всех причастных к данным преступлениям.

Даже в случаях, когда граждане «просто передали банковскую карту», «помогли перевести деньги» или «предоставили доступ к аккаунту», они становятся соучастниками преступления и несут уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

По сведениям МВД, мошенники активно вербуют так называемых дропперов через мессенджеры и социальные сети, предлагая «легкий заработок» без усилий.

Министерство призывает граждан быть бдительными и не передавать третьим лицам свои банковские карты, персональные и цифровые данные.
