Правительство готовится вводить госрегулирование цен

Сейчас правительство обсуждает вопрос о введении государственного регулирования цен. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

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Он напомнил, что уже введен запрет на вывоз 14 видов товаров. Кроме того, чтобы остановить рост стоимости продуктов, обсуждается вариант госрегулирования цен. Сейчас его активно обсуждают в министерствах и ведомствах.

«Мы ведем переговоры и с бизнесом. Если они смогут удержать цены сами, то госрегулирования не потребуется. Также мы договариваемся с крупными импортерами, чтобы они не повышали цены на товар. С местными администрациями прорабатывается вопрос об открытии ярмарок в регионах, чтобы фермеры могли получить прямой доступ к покупателям», — подчеркнул Артем Новиков.